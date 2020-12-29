الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

الزمالك يرفض رحيل محمود حمدي الونش

رفض مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، رحيل محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت إدارة بيراميدز قد تقدمت بعرض رسمي إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، للحصول على خدمات المدافع الدولي محمود حمدي الونش خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

من جانبه أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه بحاجة إلى جهود محمود حمدي الونش ولا يمكن التفريط فيه نهائيًا في الوقت الحالي.