نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبار بدون ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة البلوجرانا التي تستعد لمواجهة إيبار اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الاسباني.

وشهدت إختيارات كومان غياب قائد الفريق ليونيل ميسي للإصابة فيما عاد للقائمة مرة أخرى الفرنسي عثمان ديمبيلي عقب حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة عقب الشفاء من إصابته.

وجاءت قائمة البلوجرانا كاملة على النحو التالي :-

شتيجن - دست - أراوخو - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ديمبلي - بويج - نيتو - كوتينيو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا.