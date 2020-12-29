اليوم.. انطلاق دوري الميني فوتبول منطقة الإسماعيلية بملاعب المدرسة العسكرية

يفتتح أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول «كرة القدم المصغرة»، برفقة اعضاء مجلس ادارة المنطقة اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول بأحد ملاعب المدرسة العسكرية داخل المحافظة في هذا اليوم التاريخي لرياضة الميني فوتبول بمحافظة الإسماعيلية، التي ستشهد أول مباراة رسمية في تاريخ هذة الرياضة.
وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة مباراتين لجميع الفرق المشاركة بالدوري.
وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:
ناصر أبو عياد أمام المحسمة المحطة في الثالثة عصرًا، ثم مواجهة القصاصين الجديدة أمام مركز شباب الشيخ زايد في الرابعة عصرًا.
وكانت أجريت قرعة دوري الميني فوتبول لمنطقة الإسماعيلية، المؤهلة للدوري المصرى الممتاز الأول للمينى فوتبول، بمشاركة 5 فرق بنظام مجموعة واحد، تلعب من دور واحد يتأهل أول المجموعة إلي الدوري الممتاز، وصاحب المركز الثاني والثالث إلى الدرجة الثانية ب، وأصحاب المراكز الرابع والخامس يخوضان منافسات الدرجة الثالثة ج.
وحضر مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول برئاسة أحمد عبدالخالق، وإسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة وعلي بدوي رئيس لجنةالمسابقات وخالد عزب رئيس لجنة شئون العضوية ونانسي القاضي رئيس اللجنة الإعلامية.
ويعود تاريخ لعبة الميني فوتبول وانطلاقها من كندا عام 1980 ثم انتشارها في الأمريكتين والعالم بأسره حتى أصبح لها اتحادًا دوليًا يضم 124 دولة منها 23 دولة إفريقية واتحادات قارية وأقيمت لها ثلاث بطولات كأس عالم أعوام 2015 و2017 و2019 بالإضافة لبطولات القارات حيث نظمت أوروبا كاس أمم القارة 8 مرات ونظمت القارة السمراء بطولتين لكأس الأمم الإفريقية ويحمل لقب البطولة حاليًا منتخب كوت ديفوار.
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