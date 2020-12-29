اليوم.. انطلاق دوري الميني فوتبول منطقة الإسماعيلية بملاعب المدرسة العسكرية

يفتتح أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول «كرة القدم المصغرة»، برفقة اعضاء مجلس ادارة المنطقة اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول بأحد ملاعب المدرسة العسكرية داخل المحافظة في هذا اليوم التاريخي لرياضة الميني فوتبول بمحافظة الإسماعيلية، التي ستشهد أول مباراة رسمية في تاريخ هذة الرياضة.

وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة مباراتين لجميع الفرق المشاركة بالدوري.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

ناصر أبو عياد أمام المحسمة المحطة في الثالثة عصرًا، ثم مواجهة القصاصين الجديدة أمام مركز شباب الشيخ زايد في الرابعة عصرًا.

وكانت أجريت قرعة دوري الميني فوتبول لمنطقة الإسماعيلية، المؤهلة للدوري المصرى الممتاز الأول للمينى فوتبول، بمشاركة 5 فرق بنظام مجموعة واحد، تلعب من دور واحد يتأهل أول المجموعة إلي الدوري الممتاز، وصاحب المركز الثاني والثالث إلى الدرجة الثانية ب، وأصحاب المراكز الرابع والخامس يخوضان منافسات الدرجة الثالثة ج.

وحضر مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول برئاسة أحمد عبدالخالق، وإسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة وعلي بدوي رئيس لجنةالمسابقات وخالد عزب رئيس لجنة شئون العضوية ونانسي القاضي رئيس اللجنة الإعلامية.

ويعود تاريخ لعبة الميني فوتبول وانطلاقها من كندا عام 1980 ثم انتشارها في الأمريكتين والعالم بأسره حتى أصبح لها اتحادًا دوليًا يضم 124 دولة منها 23 دولة إفريقية واتحادات قارية وأقيمت لها ثلاث بطولات كأس عالم أعوام 2015 و2017 و2019 بالإضافة لبطولات القارات حيث نظمت أوروبا كاس أمم القارة 8 مرات ونظمت القارة السمراء بطولتين لكأس الأمم الإفريقية ويحمل لقب البطولة حاليًا منتخب كوت ديفوار.