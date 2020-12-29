عبد الله جمعة يعلن سلبية مسحة كورونا

أعلن عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، سلبية مسحة كورونا الأخيرة التي أجراها أمس.

وأكد جمعة في "ستوري" له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، سلبية المسحة التي خضع لها.

وكان عبد الله جمعة، قد أجرى مسحة كورونا أول أمس، والتي جاءت نتيجتها إيجابية، قبل أن يجري مسحة جديدة أمس.