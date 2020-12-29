وقضت المحكمة الرياضية، يوم 8 ديسمبر الجاري، بتغريم نادي الزمالك 956 ألف دولار لصالح اشيمبونج، كمستحقات متأخرة للاعب الغاني، من ضمنهم 5 % فائدة بسبب تأخير السداد.
كان نادي الزمالك فسخ عقد بنجامين اشيمبونج في شهر سبتمبر 2018.
وكان اشيمبونج انضم إلى نادي الزمالك في صيف 2017، قادما من نادي الداخلية.
ولعب اشيمبونج 6 مباريات خلال فترة تواجده مع الزمالك، سجل خلالها هدفين فقط.
في سياق آخر يستعد فريق الزمالك، لمواجهة إنبي المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الممتاز.
كان الزمالك تغلب على سموحة أمس، الإثنين بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالمستندات.. ننفرد بنشر قرار المحكمة الرياضية في قضية اشيمبونج مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.