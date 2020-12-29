بالمستندات.. ننفرد بنشر قرار المحكمة الرياضية في قضية اشيمبونج مع الزمالك

حصل " دوت الخليج" على نسخة من قرار المحكمة الرياضية الدولية " CAS" بشأن قضية اللاعب الغاني بنجامين اشيمبونج مع نادي الزمالك.

وقضت المحكمة الرياضية، يوم 8 ديسمبر الجاري، بتغريم نادي الزمالك 956 ألف دولار لصالح اشيمبونج، كمستحقات متأخرة للاعب الغاني، من ضمنهم 5 % فائدة بسبب تأخير السداد.

كان نادي الزمالك فسخ عقد بنجامين اشيمبونج في شهر سبتمبر 2018.

وكان اشيمبونج انضم إلى نادي الزمالك في صيف 2017، قادما من نادي الداخلية.

ولعب اشيمبونج 6 مباريات خلال فترة تواجده مع الزمالك، سجل خلالها هدفين فقط.

في سياق آخر يستعد فريق الزمالك، لمواجهة إنبي المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك تغلب على سموحة أمس، الإثنين بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.