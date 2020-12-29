مدبولي والشامي يقودان تشكيل الإسماعيلي أمام أسوان بـ الدوري

أعلن محمد وهبة مدرب الإسماعيلى تشكيل فريقه لمباراة أسوان المقرر إقامتها اليوم فى إطار الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المحلى. ويشهد التشكيل تواجد ثنائى فى الهجوم للمرة الأولى مع الاحتفاظ بفخر الدين بن يوسف كورقة رابحة. التشكيل كاملا كالتالى … حارس مرمى .. محمد صبحى خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى خط الوسط الدفاعى .. محمود دونجا – محمد عادل خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، محمد هاشم ، عماد حمدى ، عمر الوحش ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، مخلوف ، وجيه عبد الحكيم ، فخر الدين بن يوسف.

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