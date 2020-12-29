الحلواني والفيل يقودان تشكيل أسوان أمام الإسماعيلي بـ الدوري

أعلن سامي الشيشيني المدير الفني لفريق أسوان التشكيل الأساسي لمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي: حراسة المرمى: عمر رضوان خط الدفاع: عمرو الحلواني - عبدالوهاب إسماعيل - أحمد سالم صافي - محمود شبانة. خط الوسط: أحمد فتحي - أحمد صغيري - أحمد أيمن - هيثم الفيل - هاني رشيدي. الهجوم: يوسف أسامة نبيه. ويحتل أسوان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 16 بـ 3 نقاط.

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