5 يناير.. بدء الحجز على المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سيتم فتح الحجز على المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك " يوم ٥ يناير، مؤكدًا أنه تم مراعاة كل الجوانب من حيث الضغط الكبير على موقع التسجيل.

وأوضح اشرف صبحي، في بيان، الثلاثاء، أن المبادرة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي اطار توجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، مؤكدا بان الدراجات يتم طرحها للجمهور بسعر اقل من سعر السوق و تقديم تسهيلات في السداد.

ولفت صبحى إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة فى اطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد للمساهمة فى التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري و تغيير ثقافة الانتقال اليوم للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

وأكد صبحى أن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك تتضمن التعاقد مع شركة فوري لتقديم خدمات التحصيل الالكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، و التعاقد مع احدى شركات الشحن وذلك لتوصيل الدراجات لكافة محافظات الجمهورية .

وقد اصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بشأن تشكيل لجنة العليا لادارة المشروع القومي للدراجات الهوائية من المتخصصين بوزارة الشباب والرياضة، وتم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع مصنع قادر للصناعات المتطورة لتوريد 7100 دراجة هوائية خلال عام 2021-2020.