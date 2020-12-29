للمشاركة في مونديال اليد.. منتخب اليابان يصل القاهرة 3 يناير

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنتخب الياباني سيصل إلى القاهرة يوم ٣ يناير المقبل، للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير 2021.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر وزارة الشباب والرياضة إن المنتخب اليابانى سيصل إلى القاهرة فى وقت مبكر قبل المشاركة فى كأس العالم لكرة اليد من أجل الإطلاع على التجربة المصرية فى التجهيز لمونديال اليد.

وأوضح أن اليابان ستنظم اوليمبياد طوكيو الصيف القادم بعد تأجيلها لمدة عام.

وأشار إلى أن مصر جهزت نموذجا عالميا فى التجهيز البطولة فى ازمة جائحة كورونا التى أثرت على العالم أجمع.