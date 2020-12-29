النصر السعودي يتكبد خسائر مالية ضخمة بعد إقالة فيتوريا

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أحمد جودة - القاهرة - تكبد نادي النصر السعودي خسائر مالية ضخمة بعد إقرار إقالة مدربه روي فيتوريا من تدريب الفريق، بسبب سوء نتائج الفريق بالدوري السعودي للمحترفين (كأس دوري الأمير محمد بن سلمان) واحتلاله مركزًا متأخرًا بجدول البطولة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن قرار إقالة "فيتوريا"، سيكلف خزينة النصر 5 ملايين و250 ألف يورو، ما يعادل نحو (24 مليون ريال سعودي تقريبًا)، إضافة إلى عقد مساعديه والبالغ مليون و 66 ألف يورو ما يعادل (5 ملايين و500 ألف ريال سعودي)، تمثل نسبة 50% من قيمة عقدهم المتبقي مع النادي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن روي فيتوريا كان يتقاضي راتبًا سنويًا بقيمة 7 ملايين يورو، ويحصل مساعدوه ما يقارب مليونًا و600 ألف يورو سنويًا، وفعّلت إدارة النصر بند تجديد العقد للجهاز الفني لعامين إضافيين قبل نهاية عام 2019. وأكدت الصحيفة أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على حصول فيتوريا وجهازه المعاون على 50% من قيمة عقده حال فسخ التعاقد معه قبل موعد انتهائه في يونيو لعام 2022.

وكانت إدارة النصر قررت إقالة روي فيتوريا بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم، حيث خاض 10 مباريات بالموسم الحالي في الدوري السعودي حقق انتصارين وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وحصد 8 نقاط ويحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي.