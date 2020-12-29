نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يستهدف الحصول على خدمات قناص البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في الحصول على خدمات واحد من نجوم البريميرليج.

وقالت صحيفة " ذا صن " أن النادي يرغب في الحصول على خدمات الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

يُذكر أن زاها سبق وأن لعب في صفوف مانشستر يونايتد عام 2013 إلى أنه لم ينجح في حجز مكان له في التشكيل الأساسية لينتقل لكريستال بالاس ويسجل 8 أهداف في 14 مباراة بالبريميرليج الموسم الجاري.