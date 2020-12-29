الزمالك ينتظر وصول خطاب رسمي عن ملعب مباراته أمام إنبي

ينتظر نادي الزمالك، وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة يُفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره إنبي من ملعب السويس إلى ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن.
ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره إنبي يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
وكان الزمالك قد فاز على نظيره سموحة يوم أمس الاثنين، بثنائية نظيفة سجلها أشرف بنشرقي وأحمد فتوح خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
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