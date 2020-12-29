الكونغ فو يختبر الحزام الأسود للاعبين استعدادًا للبطولات القادمة

أجرت لجنة اختبار الحزام الأسود بالاتحاد المصري للكونغ فو , اختبار الحزام الأسود , بمركز شباب الأميرية , لعدد من اللاعبين الحاصلين سابقًا على الحزام البنى طبقًا للفترة الزمنية المقررة.

ضمت لجنة الاختبار , الكابتن نبيل النجدى المدير الفنى للمنتخبات القومية للكونغ فو والكابتن محروس الشافعى المدير الفنى لنادى طلائع الجيش والحكم الدولى حاتم فؤاد رئيس اللجنة العليا للحكام و محمود قصير الديل وإبراهيم السيد ادارى الاتحاد والدكتور عبد اللطيف السيد المشرف العام

واستضاف لجنة الاختبار الكابتن رضا عبد الفتاح المدير الفنى للكونغ فو بمركز شباب الأميرية

وقال العقيد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو , إن اختبار الحزام الأسود للاعبين اختبار هام لتحديد المهارات البدنية والمهارية للاعبين خاصة ً أنه مرتبط بالمسابقات وبطولات العموم ,مؤكدا الحرص على نشر اللعبة والارتقاء بمستوى الاعبين ودعم الرياضة واجراء الاختبارات والبطولات الرسمية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة

وأضاف عماد محجوب المدير التنفيزى للاتحاد المصرى للكونغ فو , أن الاختبار يعد ضمن أنشطة الاتحاد للاعداد للبطولات القادمة ومنها بطولة العموم فى فبراير المقبل والتى سوف ينتقى منها المنتخب الوطنى للكونغ فو للاستعداد لللبطولات الدولية القادمة متفائلا باحراز المنتخب لنتائج متقدمة فى بطولات العالم

وأكد الدكتور عبد اللطيف السيد المشرف العام على لجنة الاختبارات , أن اللجنة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا , بتطبيق التباعد الاجتماعى بين اللاعبين وتأجيل الاشتباكات المتلاحمة فى الاختبار وارتداء الكمامات لأعضاء اللجنة وأولياء الأمور وتطهير صالة الاختبارات قبل الاختبار التزامًا بتعليمات وزارتى الصحة و الشباب والرياضة موجها الشكر لقيادات مركز شباب الأميرية والكابتن رضا عبد الفتاح المدير الفنى , للتنظيم الجيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية

وأشاد الكابتن عبد الله سيد عبد القادر , مدرب منتخب مصر ومدرب عام نادى طلائع الجيش , بالتنظيم الجيد للاختبار والالتزام بالاجراءات الاحترازية حفاظًًا على الاعبين والمدربين وأولياء الأمور

وحصل حوالى مائة لاعب ناشئين وشباب وعموم على الحزام الأسود أول ومنهم أيمن عامر وضحى فتحى تمام ويوسف جمال محمد وبولس وهبة ويوسف جمال محمد ومحمد شعيب السيد ورحمة عبد الحكم حسن