الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين أسوان والإسماعيلي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة أسوان والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الممتاز.

سيطر الإسماعيلي على مجريات الشوط الاول بنسبة استحواذ بلغت 56%، وسدد 7 تسديدات منهم 3 على المرمى.

في المقابل سدد أسوان 4 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس مرمى .. محمد صبحى خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى خط الوسط الدفاعى .. محمود دونجا – محمد عادل خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو

بينما جاء تشكيل أسوان على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: عمرو الحلواني - عبدالوهاب إسماعيل - أحمد سالم صافي - محمود شبانة.

خط الوسط: أحمد فتحي - أحمد صغيري - أحمد أيمن - هيثم الفيل - هاني رشيدي.

الهجوم: يوسف أسامة نبيه.