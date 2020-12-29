رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن فسخ عقد دييجو كوستا

وكتب نادي أتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": تم الاتفاق مع دييجو كوستا على فسخ تعاقده".
وتابع بيان أتلتيكو مدريد:" يتمنى النادي للمهاجم حظًا سعيدًا في المرحلة المقبلة من مسيرته الاحترافية".
وشارك دييجو كوستا مع أتلتيكو مدريد في 7 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، سجل خلالهما هدفين.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ دييجو كوستا 10 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير العالمي.
ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة خيتافي غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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