مصطفى محمد ينتظم في مران الزمالك

انتظم مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
وغاب مصطفى محمد عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية بسبب إصابته بكدمة في الظهر.
وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال التدريبات لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام إنبي.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
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