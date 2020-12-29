خضع عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وشارك عبد الله في جزء التدريبات بالكرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ثم خضع لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي.
وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عدم استكمال اللاعب للتدريبات الجماعية لتفادي إصابته بالإجهاد، خاصة أنه عائد مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس، الاثنين، على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعافيه من كورونا.. تدريبات تأهيلية لـ عبد الله جمعة على هامش مران الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.