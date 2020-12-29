طبيب الزمالك يجتمع بـ محمد عبد الشافي

عقد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الفريق، على هامش مران الفريق المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
واطمأن طبيب الزمالك على حالة عبدالشافي وأدائه للبرنامج التأهيلي الخاص به، موضحًا للاعب أنه بات في المرحلة الأخيرة من التأهيل، واقترب بشدة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
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