الأعلى هذا الموسم.. اكتشاف 18 حالة كورونا جديدة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اكتشاف 18 حالة فيروس كورونا، بين لاعبي ومدربي وموظفي أندية البريميرليج.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على 1497 موظفا خلال أيام الماضية، كشفت عن وجود 18 إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف بيان الرابطة الإنجليزية، أن سيتم عزل المصابين بفيروس كورونا لمدة 10 أيام، وفقا لبرتوكول الدوري الإنجليزي.

وتعدد عدد الإصابات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، هي الأعلى من انطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021.