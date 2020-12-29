بعد تعافيه من كورونا.. أحمد نادر السيد ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

انتظم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب في نادى الزمالك بالتدريبات الجماعية للفريق الأول المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وغاب الحارس الشاب عن تدريبات الزمالك في الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وشارك أحمد نادر في التدريبات برفقة الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد، فيما خضع محمود عبدالرحيم جنش لتدريبات خفيفة على هامش المران.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.
وكان الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
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