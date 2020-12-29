فرجاني ساسي يشارك في تقسيمة الزمالك قبل مواجهة إنبي

شارك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.
واشتكى فرجاني ساسي خلال الأيام الماضية من الإصابة بكدمة في القدم، وخشى الجهاز الفني الدفع به في لقاء أمس أمام سموحة حتى لا تتفاقم إصابته.
وشارك فرجاني ساسي في التقسيمة الفنية من بدايتها لنهايتها لتتأكد جاهزيته من الناحية الفنية للمشاركة مع الفريق في لقاء إنبي المقبل.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.
والجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
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