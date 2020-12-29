أحمد أبوعبلة مديرا للجهاز الطبي بالفريق الأول للكرة بالأهلي

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي تعيين الدكتور أحمد أبو عبلة مديرا للجهاز الطبي للفريق الأول للنادي الاهلي وتوجيه الشكر للدكتور أسامة مصطفى الذي تولى مسئولية الجهاز الطبي مؤقتا. كان الأهلي قد وافق علي رحيل الدكتور خالد محمود الي اهلي جده بناء علي قراره الشخصي. ودارت مناقشات عدة طوال الفترة الماضية بين الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وتم الاستقرار علي اسم الطبيب الذي كان مسئولا عن قطاع الناشئين.

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