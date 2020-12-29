مقابل 4 ملايين دولار.. رئيس الهلال السوداني يكشف حقيقة خطف صفقة سيرينو من الأهلي |خاص

كشف هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، عن حقيقة خطف صفقة البرازيلي "سيرينو"، صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت بعض التقارير الصحفية، أن نادي الهلال السوداني تقدم بعرض لنظيره صن داونز الجنوب إفريقي؛ من أجل خطف البرازيلي "جاستين سيرينو"، مقابل 4 ملايين دولار.

وقال "السوباط"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، "خطف صفقة سيرينو من النادي الأهلي! اللاعب ليس في حساباتنا على الإطلاق".

يذكر أن النادي الأهلي تقدم بعرض إلى نادي صن داونز؛ من أجل ضم "سيرينو"، مقابل 2.5 مليون دولار، لتدعيم صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية القادمة التي ستُقام في شهر فبراير القادم.

وأصدر "صن داونز"، بيانًا أمس يؤكد فيه قوة العلاقات مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلا أنهم يعلنون فشل المفاوضات مع القلعة الحمراء؛ نظرًا لضعف المقابل المادي.