تسجيل أعلى معدل إصابات| كورونا يضرب الدوري الإنجليزي.. ويهدد بنكسة جديدة

يواجه الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، شبح التوقف مجددًا؛ في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي، في بيان رسمي اليوم، الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على 1497 موظفًا خلال أيام الماضية، كشفت عن وجود 18 إصابة بفيروس كورونا.
وأضاف بيان الرابطة الإنجليزية، أنه سيتم عزل المصابين بفيروس كورونا لمدة 10 أيام، وفقا لبروتوكول الدوري الإنجليزي.
وتعدد عدد الإصابات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، هي الأعلى من انطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021.
رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت أيضا أمس، الإثنين على تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.
صحيفة " تليجراف" البريطانية ذكرت منذ أيام أن مسابقة الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل، خاصة في ظل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في إنجلترا.
كما توقعت الصحيفة البريطانية، زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 70%، بسبب ظهور السلالة الجديدة من الفيروس التاجي في المملكة المتحدة.
موقف الاتحاد الإنجليزي والرابطة من التأجيل:
لكن حتى الآن لم يتخذ الاتحاد الإنجليزي أو رابطة البريميرليج أي إجراءات جديدا بشأن مباريات المسابقة، في ظل ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا.
لكن في تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قد يضطر الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريميرليج إلى تأجيل المباريات مرة آخرى، مثلما في الموسم الماضي، حيث تواقفت النشاط الكروي في إنجلترا نحو 3 أشهر.
استمرار حضور الجماهير:
رغم ارتفاع إصابات كورونا في الدوري الإنجليزي، إلا أن رابطة البريميرليج، لم تعلن أيضا أي قرار حتى الآن، يتعلق بمنع حضور الجماهير.
كانت الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.
ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير سكون بـ أعداد بسيطة، وحسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.
قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.
الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.
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