نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يقترب من العودة إلى تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، اقتراب النجم محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، من العودة للدوري التركي، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويعاني تريزيجيه من إنخفاض حاد في المستوى، قبل أن يتعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة.

وبحسب شبكة "GS Gazete” التركية، يدرس نادي جالطة سراي موقف تريزيجيه مع أستون فيلا، خاصة وأن مشاركته في المباريات بعد العودة من الإصابة ليست مضمونة مع تألق أنور الغازي وبرتران تراوري.

وناقش نادي جالطة سراي بقيادة رئيسه، مصطفى جنكيز، موقف تريزيجيه مع وكيله، ويليام دافيلا، مع أستون فيلا وبعض الصفقات الأخرى مثل صامويل كالو (بوردو) وأندرسون نيانجبو (جينت).

الجدير بالذكر أن تريزيجيه قد شارك في 10 مباريات هذا الموسم مع أستون فيلا لكنه لم يسجل أي هدف سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو كأس كاراباو.