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تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وغاب مصطفى محمد عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية بسبب إصابته بكدمة في الظهر.

وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال التدريبات لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام إنبي

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.

والجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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