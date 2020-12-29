نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة ثنائي الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت الإصابة التى تعرض لها ثنائى الإتحاد السكندرى حسام عاشور ومجدى عطوة، عن إصابة عاشور بجرح تهتكى أسفل الحاجب وأعلى العين وأعلى الأنف.

واستلزمت الإصابة التى تعرض لها عاشور إجراء عملية جراحية وخياطه تجميليه و20 غرزة داخلية وخارجية.

بينما أسفرت إصابة عطوة عن إصابته بجرح قطعى أعلى الحاجب استلزم عمل 13 غرزة داخلية وخارجية.

وكان الثنائى عاشور وعطوه لاعبا الإتحاد السكندرى تعرضا للإصابة فى مباراة فريقمها أمس أمام الأهلى على آثر اصطدامهما ببعضهما فى الدقيقة ٦٨ من المباراة .