نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد منتخب مصر 2020.. صدارة إفريقية و5 إصابات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأثر منتخب مصر الأول كثيرًا بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020 والذي اقترب من الوصول لمحطة النهاية بعد أيام قليلة، حيث حرمه تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم من خوض مباريات قوية سواء ودية أو رسمية، واكتفى بمباراتين فقط في تصفيات أمم إفريقيا 2021 وضعته على رأس ترتيب مجموعته الإفريقية.

دخل منتخب مصر عام 2020 محتلًا المرتبة الثالثة في مجموعته بتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، بعدما تعادل في أول جولتين ضد جزر القمر وكينيا، لينال مدربه حسام البدري انتقادات عنيفة بسبب الأداء والنتائج، وبعد انتشار فيروس كورونا غاب الفراعنة عن المعسكرات والمباريات عدة أشهر خوفًا من الوباء اللعين.

أزمة شارة المنتخب

شهد معسكر منتخب مصر الأخير أزمة بسبب شارة القيادة بعدما انتشرت أنباء قوية عن رغبة حسام البدري المدير الفني منح الشارة إلى محمد صلاح، وهو الأمر الذي أغضب أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي والذي أعلن رفضه هذا الأمر تمامًا وتمسكه بأحقيته في ارتداء شارة قيادة الفراعنة، قبل استبعاده من المنتخب، وخرج وقتها "البدري" وأكد أن استبعاد "الجوكر" لأسباب فنية ولا علاقة له بالشارة.

5 إصابات كورونا

عاني منتخب مصر من إصابات فيروس كورونا خلال عام 2020، حيث تعرض نجمه الأول محمد صلاح للإصابة بالفيروس اللعين خلال معسكر المنتخب في نوفمبر ليغيب عن مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا، بينما تأكد إصابة زميله محمد النني بالفيروس عقب المباراة الأولى ضد المنتخب التوجولي، وأصيب أحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة وأولمبياكوس اليوناني بكورونا عقب العودة من توجو بعد مباراة الجولة الرابعة من التصفيات.

وبعيدًا عن اللاعبين تعرض أيضًا الثنائي شادي الجيلاني المنسق الإعلامي لمنتخب مصر ومحمد عبده مدلك المنتخب بفيروس كورونا المستجد، وخضع للعزل الصحي والرعاية الطبية حتى تعافيهما من المرض.

صدارة إفريقية

خاض منتخب مصر مباراتين ضد منتخب توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، فاز بنتيجة 1-0، 3-1 على الترتيب، ورفع رصيده إلى 8 نقاط ليتصدر ترتيب مجموعته متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر والذي تراجع للمركز الثاني بنفس الرصيد.

تصنيف الفراعنة

احتل منتخب مصر المركز الـ49 عالميًا في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك عن الشهر الأخير في العام الحالي، بعدما بدأ العام في المركز الـ51 عالميًا، بينما أنهى الفراعنة 2020 في المركز السادس على مستوى منتخبات إفريقيا بعد السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا.