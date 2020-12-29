نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل تشيلسي مع ضيفه أستون فيلا بهدف لهدف، في لقاء الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

تقدم أوليفييه جيرو لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل أنور الغازي لأستون فيلا في الدقيقة 50 من المباراة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 26 في المركز السادس وهو نفس رصيد أستون فيلا، صاحب المركز الخامس، الذي يمتلك لقائين مؤجلين.

وسوف يستضيف تشيلسي في المباراة المقبلة، نظيره مانشستر سيتي، في الجولة 17 بملعب ستامفورد بريدج.

وتقام المباراة مساء الأحد القادم 3 يناير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مكة، الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.