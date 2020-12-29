نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي تعيين الدكتور أحمد أبو عبلة رئيسًا للجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلفًا لأسامة مصطفى.

وكان النادي الأهلي قد قام بتصعيد أسامة مصطفى ليشغل منصب رئيس الجهاز الطبي للفريق الأحمر خلفًا لخالد محمود والذي استقال من منصبه عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا لينتقل لنادي أهلي جدة السعودي.

ومن المقرر أن يبدأ طبيب الأهلي الجديد مهمته مع الفريق الأحمر، بداية من تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.