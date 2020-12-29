نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد 2020.. أبرز انجازات الكرة المصرية في عام "كورونا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عام 2020 عدد من الانجازات للكرة المصرية على مستوى الأندية أو منتخب مصر، رغم تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتأثيره السلبي على الحياة الرياضية وخاصة كرة القدم وإصابتها بحالة شلل تام، بعدما تسبب في تأجيل وإلغاء العديد من الفعاليات والبطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز انجازات الكرة المصرية خلال عام 2020:-

- الزمالك سوبر إفريقيا: نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بعدما تغلب عليه 3-1 في المباراة التي جمعتهما في دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي.

- تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا:

من أبرز انجازات الكرة المصرية خلال عام 2020 تأهل فريقي الأهلي والزمالك لنهائي البطولة الأهم للأندية في القارة السمراء بطولة دوري أبطال إفريقيا، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة، حيث لم يتأهل فريقين من دولة واحدة لنهائي البطولة منذ انطلاقها عام 1964.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تغلب على غريمه الزمالك 2-1 في نهائي القرن الإفريقي.

- بيراميدز "وصيف" الكونفيدرالية:

حقق فريق بيراميدز انجازًا رائعًا بعدما نجح في الوصول للمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في أول مشاركة قارية في تاريخه، وكان قريبًا من حصد لقب البطولة الإفريقية، لكنه خسر بصعوبة بالغة في النهائي أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

- تفوق عربي للإسماعيلي:

نجح فريق الإسماعيلي في الوصول إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية في عام 2020، والتقى مع الرجاء المغربي وتغلب عليه 1-0 في لقاء الذهاب وكان قريبًا من التأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب العربي ولكن تسبب فيروس كورونا في توقف البطولة تمامًا.

- منتخب مصر في الصدارة:

استطاع منتخب مصر اعتلاء صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بعدما حقق انتصارين متتاليين على منتخب توجو 1-0، 3-1 في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني.