دوري الميني فوتبول.. التعادل 1 - 1 يحسم مباراة القصاصين الجديدة ومركز شباب الإسماعيلية.. صور

انتهت مباراة فريق مركز شباب القصاصين الجديدة، ونظيره مركز شباب الاسماعيلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المدرسة العسكرية ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة دوري الميني فوتبول.

وجاءت الأهداف عن طريق حمدي عبدالرحيم محمد لاعب القصاصين في الدقيقة ١٢ من الشوط الأول .

وتعادل علاء محمد علي لاعب مركز شباب الاسماعيلية الدقيقة ٧ الشوط الثاني.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من خالد ذكي وحسين البلي و عاطف فرج.

وحضر مجلس ادارة منطقة الاسماعيليه للميني فوتبول برئاسة المهندس أحمد عبدالخالق، واسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة وعلي بدوي رئيس لجنةالمسابقات وخالد عزب رئيس لجنة شئون العضوية ونانسي القاضي رئيس اللجنة الاعلامية ومحمد جاد المدير التنفيذي للمنطقة.