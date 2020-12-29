الإسماعيلي يهزم أسوان بثنائية ويقفز 10 مراكز في جدول الدوري المصري.. فيديو

حقق الإسماعيلي الفوز الأول له في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد الفوز على أسوان في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، حيث كان الإسماعيلي هو الأخطر والأفضل خلال أول 45 دقيقة.
واستحوذ الإسماعيلي على مجريات الشوط الأول بنسبة بلغت 56%، وسدد 7 تسديدات منها 3 على المرمى.
في المقابل سدد أسوان 4 تسديدات، جميعها خارج القائمين والعارضة.
واصل الإسماعيلي تفوقه في الشوط الثاني، وتمكن من إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 61.
وفي الدقيقة 80 تمكن محمد صادق من قتل المباراة بتسجيل هدف الدراويش الثاني.
وبهذا الفوز قفز الإسماعيلي من المركز الـ 16 إلى السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث وصل إلى النقطة السادسة، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة السادسة في المركز السابع.
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