إنتهت مباراة نصر أبوعياد ونظيره المحسمة المحطة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في أولى مباريات الفريقين بمنطقة الإسماعيلية بدوري الميني فوتبول. وإفتتح الأهداف عن طريق محمد علي عبدالمنعم رقم " لاعب نصر ابو عياد في الدقيقة ١١ من عمر الشوط الاول ثم تعادل فريق المحسمة المحطة رقم ٧ ابراهيم حسن الدقيقة في الدقيقة ١٥ من عمر الشوط الأول. وجاء الشوط الثاني محمود محمد عبداللطيف في الدقيقة ٦ من الشوط الثاني ، ثم تعادل ابراهيم حسن ابراهيم في الدقيقة ١٢ من عمر الشوط الثاني وأدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من خالد ذكي وحسين البلي و عاطف فرج وحضر مجلس ادارة منطقة الاسماعيليه للميني فوتبول برئاسة المهندس أحمد عبدالخالق، واسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة وعلي بدوي رئيس لجنةالمسابقات وخالد عزب رئيس لجنة شئون العضوية ونانسي القاضي رئيس اللجنة الاعلامية ومحمد جاد المدير التنفيذي للمنطقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منطقة الإسماعيلية .. نصر أبو عياد يتعادل مع المحسمة المحطة في افتتاح دوري الميني فوتبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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