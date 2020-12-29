سيرينو يواصل التمرد بعد رفض صن داونز انتقاله للأهلي |تفاصيل

واصل اللاعب الأورجوياني جاستين سيرينو جناح نادي صن داونز الجنوب إفريقي التمرد على فريقه بعدما رفضوا انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية: "ان اللاعب غاب عن التدريبات أمس وأكد نادي صن داونز أنه لا توجد مشكلة خصوصًا أنه لم يكن الوحيد الذي غاب عن المران ".

ويبدو أن حزن سيرينو لفشل انتقاله إلى النادي الأهلي يؤثر عليه للغاية ، بسبب رغبته في اللعب مرة أخرى تحت قيادة بيتسو موسيماني الذي يعد الأب الروحي له .

كانت بعض المصادر أكدت في وقت سابق رغبة سيرينو اللعب في النادي الأهلي الفترة القادمة خصوصًا أنه سيشارك في كأس العالم للأندية وسط نجوم كبار.

ورفض صن داونز فكرة بيعه للنادي الأهلي بسبب ضعف المقابل المادي حسبما أكد في بيان صدر أمس ، حيث عرض النادي الأهلي 2.5 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات سيرينو إلا أن النادي الجنوب إفريقي يريد الحصول على 5 ملايين دولار ليتم السماح له بالرحيل.