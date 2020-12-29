سلة الاتحاد السكندري يواجه الأهلي في إياب نهائي دوري المرتبط اليوم

يواجه اليوم فريقا السلة بالاتحاد السكندري الرجال والشباب تحت ١٦ سنة نظيره بالأهلي في إياب نهائي دوري المرتبط والمقرر إقامته، اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

ويدخل مرتبط الاتحاد لقاء اليوم بفريق غير مكتمل بسبب اصابة ٧ لاعبين بفيروس كورونا وتم عزلهم واجراء مسحة طبية لباقي الفريق والتي جاءت نتيجتها سلبية لكامل اعضاء الفريق فيواجه نظيره الأهلي في الساعة الرابعة عصرًا.

بينما يدخل رجال الاتحاد بقيادة احمد مرعي كامل العدد بعد ثبوت سلبية جميع اللاعبين والجهاز الفني،ويغيب عن رجال الاهلي كلًا من عمرو الجندي- عمر طارق- مصطفي محمد- عبد الفضيل ابراهيم، وسلبية مسحة اللاعب ايهاب امين ليتمكن من المشاركة في مباراة اليوم والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء بطموح عالية حيث فرص حصده للبطولة أقوى، ففوز رجال الاتحاد السكندري دون النظر لنتيجة المرتبط أو فوز مرتبط الاتحاد وخسارة الرجال أقل من ١٠ نقاط يتوج رسميا بالبطولة.

أما الأهلي لديه فرصة وحيدة هو فوز المرتبط والرجال ليتوج بطلًا لدوري المرتبط.

يذكر أن شباب الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ٥٩/٤١ بينما رجال الاتحاد قد نجحوا في الفوز علي الاهلي بنتيجة ٧١/٨١.