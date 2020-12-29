موعد إعلان انتقال أليو بادجي لـ نادي تركي .. تفاصيل

كشف نادي أنقرة جوجو التركي موعد الإعلان عن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وتحدث فاروق كوجا مدير قطاع كرة القدم بالنادي عبر صحيفة الصباح التركية : " نحن ننتظر حتى يوم 5 يناير، موعد رفع حظر التعاقدات على النادي من قبل الفيفا".

وتابع كوجا: "كانت أمامنا عددًا من الملفات الشائكة التي نقوم بمناقشتها والخاصة بفريق كرة القدم، وانتهينا منها جميعًا وننتظر انتهاء فترة الإيقاف من أجل إبرام بعض الصفقات التي حسمناها".

وأختتم : " فور رفع الإيقاف سيتم الإعلان عن التعاقد مع أليو بادجي في الخامس من يناير المقبل".

ووصل بادجي إلى تركيا اليوم، الثلاثاء، من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلي أنقرة جوجو بعد إجراء الكشف الطبي من النادي الأهلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا قد أكدت أن اللاعب بادجي سينتقل إلى النادي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراءه .