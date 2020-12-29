مران سيراميكا كليوباترا اليوم.. صالح جمعة يواصل التأهيل

واصل صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

وانفرد الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، بصالح جمعة، وخاض معه حصة تدريبات علاجية وتأهيلية، وتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث غاب صالح جمعة عن لقاء بيراميدز السابق في الدوري بسبب الإصابة.

ويعاني صالح جمعة من شد في عضلة السمانة، وأجرى آشعة سونار أمس الاثنين، وأثبتت تحسن حالته بشكل كبير، ويخضع حاليا الفترة الأخيرة في العلاج والتأهيل.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة سموحة، في الثانية والنصف عصر السبت المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، التي يختل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيبها، برصيد 6 نقاط، جمعهم من الفوز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.