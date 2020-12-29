أول تعليق من سامي الشيشيني بعد خسارة أسوان أمام الإسماعيلي

في اول تعليق له قال سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عقب الخسارة بهدفين نظيفين أمام فريق الإسماعيلي بالجولة الخامسة للدورى الممتاز ان هدف ركلة جزاء الفار غير مسار النتيجة والمباراة التى إنتهت بخسارة الفريق بهدفين نظيفين .

وأشار الي أن أسون لعب 5 مباريات فى 16 يوم والفريق يدفع ثمن توالى المباريات بدنيا وفنيا ،لذلك ظهرنا بهذا الشكل اليوم .

وأكد الشيشينى، أن الغيابات أثرت علينا اليوم ومنها إيقاف المدافع محمد جابر وإصابة محمود صلاح وغياب سوستة للإصابة بإجهاد عضلى .

وأوضح أن أمام فريق أسوان 11 يوم قبل مباراة الجولة السادسة أمام المقاصة سنمنح فيها الراحة للاعبين ونعمل على زيادة جرعات الإستشفاء .

وأشار إلي أن الجهاز الفنى يجتهد مع اللاعبين للوصول لأفضل توليفة لتشكيل الفريق .

وتابع قائلا: هذا ما حذر منه الفوز فى أول مباراتين تسبب فى الضغوط والخسائر أفقدت الفريق الثقة .

وأختتم الشيشينى حديثه بأن حصولنا على 6نقاط خلال 5 أسابيع أمر مقبول وسنسعى ونجتهد لتصحيح المسار وتحسين الصورة ،حيث أننا نلعب فى أقوى دورى فى تاريخ الكرة المصرية .