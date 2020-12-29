بعد تعرضه لإصابة عنيفة.. نجم الأهلي يزور حسام عاشور بالمستشفى

حرص وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على زيارة حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري بالمستشفى بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال مشاركته أمام الأهلي أمس، الاثنين.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "مصطفى محمد غاضب بسبب الاحتراف، فرجاني ساسي تلقى عرضا من الدحيل، زيزو بدأ مباراة سموحة على دكة الاحتياط".
وأضاف: "باتشكيو هايل ولاعبو الزمالك قدموا أداءً جيدا أمام سموحة، ودافعوا عن اسم نادي الزمالك، رغم غياب مصطفى محمد وساسي وطارق حامد ومحمود علاء، وجلوس زيزو على دكة البدلاء".
وتابع: "برافو كمان أكثر لـ موسيماني، المدير الفني للأهلي، هو مدرب فاهم جدا وهيغير شكل الكرة في مصر ومحدش يزعل من كلامي".
وقال شوبير: "الإسكندرية غرقت أمس، بأهداف الأهلي والزمالك"
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