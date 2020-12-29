نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغيابات تربك حسابات الهلال قبل مواجهة الشباب بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي أزمة قوية قبل مواجهة فريق الشباب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بسبب الغيابات العديدة في صفوف الفريق.

ويعاني فريق الهلال من عدة غيابات قبل مباراة الشباب حيث تضم قائمة الغائبين عن الفريق كل من، سالم الدوسري، وعبد الله المعيوف وعلي البليهي وياسر الشهراني ومدالله العليان بالإضافة لمتعب المفرج.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن لوشيسكو يفاضل بين ثنائي محور الارتكاز سلمان الفرج والمحترف الكولومبي كويلار، للبدء بأحدهما كمدافع ثان بجوار محمد جحفلي، وذلك بعد انضمام الكوري جانج هيون سو لقائمة المصابين التي تضم 5 مدافعين، من بينهم ثلاثي قلب الدفاع البليهي والمفرج والكوري هيون سوو.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الروماني يضع ثنائي محور الارتكاز خيارًا للاعتماد عليهما في تدعيم خط الدفاع في حال عدم جاهزية الثنائي المصاب متعب المفرج وعلي البليهي المدافع الأساسي قبل تعرضه للإصابة العضلية التي غيبته الفترة الماضية، بالإضافة لإصابة الكوري الجنوبي جانج هيون سوو.

من ناحية أخري يفاضل لوشيسكو بين الأرجنتيني لوسيانو فييتو والسوري عمر خربين للبدء به في التشكيل الأساسي في مباراة الشباب، وذلك بعدما تأكد غياب سالم الدوسري بسبب الإصابة.

ويعتلي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 18 نقطة.