نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحفيظ يكشف عن مدة غياب طاهر محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ ، عن مدة غياب طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري.

وأكد عبد الحفيظ أن اللاعب سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام، كما الأشعة التي أجراها أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأنه يعاني من كدمة شديدة فقط.

وتابع: حصل طاهرعلى راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري أمس بنتيجة 4-0 في إطار منافسات الدوري الممتاز