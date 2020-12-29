نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحفيظ يكشف عن مدة غياب طاهر محمد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ ، عن مدة غياب طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري.
وأكد عبد الحفيظ أن اللاعب سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام، كما الأشعة التي أجراها أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأنه يعاني من كدمة شديدة فقط.
وتابع: حصل طاهرعلى راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.
جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري أمس بنتيجة 4-0 في إطار منافسات الدوري الممتاز