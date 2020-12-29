نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة ليفربول يعلق على احتمالية رحيل صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق نجم ليفربول السابق، الأيرلندي جون ألدريدج، على تقارير رحيل المصري محمد صلاح عن النادي الإنجليزي، وانتقاله لأحد عملاقي إسبانيا، ريال مدريد أو برشلونة كاشفا وجهة نظر ذات أهمية.

وكان صلاح قد صرح لصحيفة "آس" الإسبانية أن لا شئ بعيد مما جعل البعض يتساءل هل للأمر علاقة بقرب انتقاله إلى العملاقين برشلونة أو ريال مدريد.

وعن سؤاله بإمكانية اللعب لأحد للريال أو البارسا، أجاب صلاح بالقول: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا؟".

وذلك علق جون ألدريدج معتبرا أنه من غير المرجح أن يقبل صلاح على خطوة الانتقال لريال مدريد أو برشلونة، خاصة في وضعهما الحالي.

وأنهى: " لا أشعر بالقلق حيال احتمال رحيل صلاح، وذلك بعد اللقاء الذي أجراه مع الصحافة الإسبانية.. (مدرب ليفربول) يورغن كلوب كان محقا عندما تساءل عن السبب الذي قد يدفع صلاح لترك ليفربول".