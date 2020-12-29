نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير تكشف عودة إبراهيموفيتش من الاعتزال دولياً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير سويدية بأن يان أندرسون المدير الفني للمنتخب لا يستبعد فكرة عودة النجم زالاتان إبراهيموفيتش، لصفوف فريق بلاده.

وشدد أندرسون على كونه صاحب القرار الأخير في الأمر بصفته المدير الفني للفريق، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة داجنيس نيهتير السويدية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وكان إبراهيموفيتش أكد في تصريحات سابقة منذ شهر، أنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده، مما أثار الكثير من التكهنات حول عودة وشيكة إلى المنتخب السويدي.

وبعد أيام قليلة من تصريحات إبراهيموفيتش، سافر أندرسون إلى ميلانو بصحبة هاكان سيوستراند الأمين العام للاتحاد السويدي للعبة.

وذكر أندرسون أن لقاءه بإبراهيموفيتش كان عظيماً، حيث قال: "سافرت في أول رحلة طيران متاحة إلى هناك، حيث كنت أرغب في العودة سريعا لحضور عيد ميلاد زوجتي".

وأوضح أندرسون أنه لا يعلم الوقت الذي يمكن لإبراهيموفيتش العودة فيه إلى المنتخب.

وتابع المدرب السويدي: "ما تحدثنا عنه هو أننا يجب أن نواصل الحوار بيننا، هذا هو الموقف الحالي".

ورفض أندرسون الحديث عن تفاصيل الجلسة التي دامت لمدة ساعتين.