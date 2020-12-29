فخر الدين بن يوسف: على الإسماعيلي تحقيق الفوز فى اللقاء القادم قبل السفر للمغرب

أكد فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على أنه تعافى من فيروس كورونا لمساعدة فريقه على الفوز أمام أسوان اليوم ضمن مباريات الدوري.
وسجل فخر الدين بن يوسف هدفًا في فوز الإسماعيلي بثنائية على أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.
وقال فخر الدين بن يوسف في تصريحات على قناة "اون تايم سبورتس": "كنا نحتاج الفوز أمام أسوان، ولدينا مجموعة رائعة من اللاعبين ، الحمد لله انني تعافيت من أزمة فيروس كورونا لأكون متواجدا مع فريقي اليوم وأساعدهم على الفوز".
واختتم فخر الدين بن يوسف تصريحاته: "لدينا مسؤولية كبيرة ويجب أن نحقق الـ3 نقاط في المباراة القادمة وأن نواصل تقدمنا قبل السفر الى المغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية".
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