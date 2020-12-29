تدريبات على سرعة رد الفعل لحراس الزمالك

وقام عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى نادي الزمالك بإجراء تدريبات خاصة من خلال وضع جدار خشبي أمام المرمى على أن يقوم كل حارس بالتسديد على الجدار بقوة ثم يتصدى لها وحماية المرمى من دخول الكرة.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام. والجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
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