محامي أشيمبونج لـ دوت الخليج: سنطالب الفيفا بمنع الزمالك من إبرام تعاقدات جديدة

كشف "روي فيرمير"، محامي "بنجامين أشيمبونج"، لاعب نادي الزمالك السابق، عن آخر تطورات أزمة اللاعب الغاني مع القلعة البيضاء.
وحصل "دوت الخليج" اليوم، الثلاثاء، على نسخة من قرار المحكمة الرياضية الدولية "CAS" بشأن قضية اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج مع نادي الزمالك.
وقضت المحكمة الرياضية يوم 8 ديسمبر الجاري، بتغريم نادي الزمالك 956 ألف دولار لصالح أشيمبونج، كمستحقات متأخرة للاعب الغاني، من ضمنها 5% فائدة بسبب تأخير السداد.
وقال محامي اشيمبونج لـ "دوت الخليج"، إن إدارة نادي الزمالك لم تتواصل معنا حتى الآن، بشأن مستحقات اللاعب المالية.
وأوضح "الخطوة القادمة ستكون هي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمنع الزمالك من إبرام أي مستحقات جديدة، بسبب الامتناع عن سداد مستحقات اشيمبونج، رغم حصولنا على حكم من المحكمة الرياضية الدولية".
كان نادي الزمالك فسخ عقد بنجامين اشيمبونج في شهر سبتمبر 2018.
يذكر أن اشيمبونج انضم إلى نادي الزمالك في صيف 2017، قادما من نادي الداخلية.
ولعب اشيمبونج 6 مباريات خلال فترة تواجده مع الزمالك، سجل خلالها هدفين فقط.
في سياق آخر يستعد فريق الزمالك، لمواجهة إنبي المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الممتاز.
وتلغب فريق الزمالك على سموحة أمس، الإثنين، بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.
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