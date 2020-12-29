نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل غزل كفر الدوار مع إيتاي البارود في مؤجلات القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي لقاء غزل كفر الدوار ونظيرة فريق إيتاي البارود، في المواجهة القوية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بملعب شباب كفر الدوار ضمن مؤجلات دوري القسم الثالث.

التعادل رفع رصيد الغزل إلى 3 نقاط بالمركز الرابع عشر، فيما وصل رصيد إيتاي إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.

إدار اللقاء الحكم سيد منير عبد الوهاب، عاونه أحمد السيد عبد السميع، ومحمد عبد الله موسى.

ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- المجد 10 نقاط

2- بترول الاسكندريه 8 نقاط

3- الترام 8 نقاط

4- نهضه العامريه 7 نقاط

5- بدر 7 نقاط

6- حوش عيسي 6 نقاط

7- مياه البحيره 6 نقاط

8- شباب المعمورة 6 نقاط

9- شباب القباري 5 نقاط

10- ايتاي البارود 5 نقطة

11- كفر بولين 3 نقاط

12- شباب العبور 3 نقاط

13- شباب الدلنجات 3 نقاط

14- غزل كفر الدوار3 نقطه

15- رشيد 2 نقاط

16ام في بي 1 نقاط