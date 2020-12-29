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تعادل غزل كفر الدوار مع إيتاي البارود في مؤجلات القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي لقاء غزل كفر الدوار ونظيرة فريق إيتاي البارود، في المواجهة القوية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بملعب شباب كفر الدوار ضمن مؤجلات دوري القسم الثالث.

التعادل رفع رصيد الغزل إلى 3 نقاط بالمركز الرابع عشر، فيما وصل رصيد إيتاي إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.

إدار اللقاء الحكم سيد منير عبد الوهاب، عاونه أحمد السيد عبد السميع، ومحمد عبد الله موسى.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- المجد 10 نقاط
2- بترول الاسكندريه 8 نقاط
3- الترام 8 نقاط
4- نهضه العامريه 7 نقاط
5- بدر 7 نقاط
6- حوش عيسي 6 نقاط
7- مياه البحيره 6 نقاط
8- شباب المعمورة 6 نقاط
9- شباب القباري 5 نقاط
10- ايتاي البارود 5 نقطة
11- كفر بولين 3 نقاط
12- شباب العبور 3 نقاط
13- شباب الدلنجات 3 نقاط
14- غزل كفر الدوار3 نقطه
15- رشيد 2 نقاط
16ام في بي 1 نقاط
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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