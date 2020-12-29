نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن ملعب مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك اخطارا يُفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه إنبي على ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره إنبي يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره سموحة يوم أمس الاثنين، بثنائية نظيفة سجلها أشرف بنشرقي وأحمد فتوح خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.