سان جرمان يعلن رسمياً إقالة توخل بانتظار تسمية البديل

باريس ـ أ.ف.ب: أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، امس رسمياً إقالة مدربه الألماني توماس توخل، مؤكداً بذلك المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام ليلة عيد الميلاد.وقال سان جرمان في بيان “بعد تحليل معمق لوضعه الرياضي، قرر باريس سان جرمان إنهاء عقد توماس توخل” الذي قاد النادي الباريسي للفوز بلقب الدوري الفرنسي في الموسمين اللذين أمضاهما معه بعد قدومه إليه صيف 2018، إضافة إلى قيادة الفريق الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.وتوجه رئيس النادي والمدير التنفيذي القطري ناصر الخليفي بالشكر “لتوماس توخل وطاقمه على كل ما ساهموا به في النادي”، مضيفا “لقد بذل توماس الكثير من الطاقة والشغف في الوظيفة، وسوف نتذكر بالطبع اللحظات الجيدة التي شاركناها معاً. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل”. وسرد النادي الباريسي في بيانه أنه “منذ أصبح توماس توخل مدربا لباريس سان جرمان في يوليو 2018، قاد نادي العاصمة في 127 مباراة ضمن جميع المسابقات، حيث حقق 95 فوزاً و12 تعادلًا و20 هزيمة (سجل الفريق 342 هدفاً واستقبلت شباكه 109).

وتابع “تضمن سجل ألقابه الفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي عامي 2019 و2020، وكأس فرنسا وكأس رابطة الأندية عام 2020، وكأس الأبطال (الكأس السوبر المحلية) في 2018 و2019، بالإضافة الى قيادة باريس سان جرمان الى أول نهائي في دوري أبطال أوروبا خلال تاريخ النادي في أغسطس حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.وبحسب وسائل الأعلام الألمانية سينال توخل ستة ملايين يورو كتعويض عن فسخ عقده، وقد ينتهي به الأمر بالانتقال إلى أحد الفرق الإنجليزية.